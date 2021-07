Vidente contó lo que vio en el matrimonio de Jessi Uribe y Paola Jara

En las últimas semanas Jessi Uribe y Paola Jara han sido centro de atención después de que finalmente confirmaran que se unirán en matrimonio.

Aunque son pocos los detalles que la pareja ha revelado sobre su llegada al altar, ya han dado pistas de algunas fechas en las que celebrarán su amor y con el paso de los días, han demostrado que cada vez van más en serio. Ejemplo de ello ha sido el nuevo apartamento que juntos estrenaron en Miami y que deja ver a sus seguidores que poco a poco han formalizado aún más su relación.

Sin embargo, en entrevista con el medio Kien y Ke, la clarividente Lilian Estrada habló sobre el futuro del matrimonio de la popular pareja y qué tan duradero será su amor después de comprometerse.

“Les va a ir divinamente mientras acaba la luna de miel que está que se termina. A ellos no los veo juntos, en el lapso de dos años ya los veo completamente separados; no les he visto nunca futuro, en cuestión de noviazgo los veo felices mostrando muchas cosas, pero no les veo ese futuro de amor, entrega total y de comprensión", dijo la mujer para el medio citado.

Además de no augurarle un buen futuro a los cantantes, Lilian también se atrevió a contar los motivos por los que no prosperaría su matrimonio. "Jessi se va a enamorar de otra mujer, con ella se va a quedar y va a tener dos hijos con ella, ahí me arriesgo a contar", expresó.

No obstante, frente a las declaraciones de la clarividente, los artistas han demostrado que su relación ha sido un éxito y sus muestras de afecto en redes sociales lo confirman. Será el tiempo, finalmente, el encargado de revelar qué pasará con los famosos cantantes.