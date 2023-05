[Video] A famosa cantante se le reventó el sostén en pleno concierto y quedó con todo al aire

Hay rostros que con el paso de los años, aunque se ausenten, nunca se olvidan. Uno de ellos es el de Adriana Bottina, a quien los colombianos reconocen por su trayectoria como actriz y cantante.

Oriunda de Palmira, Valle del Cauca, la artista nació un 15 de julio de 1978, destinada al mundo del arte y la música, pues desde su infancia estuvo influenciada por el talento de su padre, quien tocaba piano, el acordeón y cantaba.

Después de tantos años de ausencia, Bottina regresó recientemente con 'No te debo Nada', una canción para que las mujeres expresen sus sentimientos sin cargas y que no permitan manipulaciones dentro de sus relaciones amorosas.

Actualmente, Bottina tiene dos hijos, uno de 7 y otro de 12 años, para quienes dedica su tiempo, en medio de su retorno a su profesión como cantante.

Hace un par de días se viralizó un video de Bottina en el que se le revienta una de las tiras de su sostén en pleno concierto, quedando con todo al aire.

"He repasado mucho este momento y me alegra en cierto modo que pasen cosas así en la vida... las novedades nos sacan de lo cotidiano y nos hacen recordar que en el escenario cualquier cosa puede pasar, que somos vulnerables, que nada es tan grave, que el cuerpo femenino es así; que hay que reírse de todo y tener más historias que contar (...) Gracias al público por su comprensión y gracias en especial a mis colegas cantantes que me han expresado su solidaridad.... es uno de los temores más internos que cualquier cantante puede tener.... bueno y reírse...q más", escribió.

"Lo di todo....no se pueden quejar! Boom!", agregó Bottina en una publicación en la que compartió el video del accidente.

El video del accidente de Adriana Bottina