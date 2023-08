[Video] A reconocido cantante de vallenato le mordieron sus partes nobles: "me dolió mucho"

"Me quedo anonadado porque pensé que me iba a abrazar, cuando ella se baja, se agacha muy rápido y me muerde mis partes íntimas. Es algo que me dolió mucho", dijo el artista al diario Q'Hubo.

En el video que se hizo viral en redes sociales, se puede ver que el cantante, a pesar de sentir gran dolor, sigue con el concierto.

Muchas personas en redes sociales criticaron este acto y acusaron a la mujer de acoso sexual.