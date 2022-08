[Video] A Yeison Jiménez le rechazaron una serenata en Canadá

Yeison Jiménez es reconocido por ser uno de los cantantes de música popular más pegados del momento, por esto logró trascender fronteras y llegar a Canadá, donde últimamente ha subido estados en sus redes sociales.

El intérprete de ‘Aventurero’ preguntó a sus seguidores que harían si él les diera una serenata, muchos respondieron que se desmayarían, pero que sería un sueño que esto sucediera, por esto él se atrevió a cantarle a una pareja de desconocidos que estaban en las famosas Cataratas del Niágara.

Pero algo inesperado pasó, los turistas que estaban en el emblemático lugar se negaron a escuchar a Yeison Jiménez quien estaba acompañado por sus músicos, la mujer le dijo que no le gustaban las serenatas y su acompañante sonrió y también hizo un gesto de que no le interesaba el ofrecimiento del artista.

A pesar de la negativa, el colombiano empezó a entonar la canción de Los Panchos ‘Triunfamos’: “Une tu voz a mi voz. para gritar que triunfamos, que el mundo ya se cansó, aquí seguimos los dos, sin renunciar ni ocultarnos”.

Mientras que esto sucedía el hombre y la mujer sonreían apenados de lo que estaba sucediendo, parecían no conocer a Jiménez, pero este escribió en su publicación, “al que no quiere sopa, se le dan dos tazas 😂😂¿Ustedes también me rechazarían la serenata?

Los internautas le contestaron que, “en Colombia uno es el patrón, pero en otros países no somos nadie” o “acá en Colombia vale esa cantadita, pero ellos ni siquiera saben quién es" e indicaron que no despreciarían al paisa.

Yeison Jiménez se compró un avión privado

El interprete de 'Ya no mi amor' al principio de su carrera dijo que quería tener una moto DT y que no imaginaba comprar una aeronave como ya lo han hecho otros cantantes como: Karol G, J Balvin, Sebastián Yatra, Maluma, Kevin Roldan y otros.

Pero según le preguntaron, ya tiene su propio avión, pues el dinero que ha recolectado por sus conciertos y los negocios que ha hecho le han permitido darse ciertos lujos.