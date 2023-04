Según Reyes, Aco le llevó un chisme a Camilo Pardo que no escuchó de ella y que ni sabía realmente, y le dio una información que no era cierta.

"Entonces él al darle esa información a ‘El Mago’ dijo cómo así que se nos torció Margarita, entonces hay que sacarla”, agregó.

Finalmente, la actriz de “Todos quieren con Marilyn, “Merlina mujer divina” y “Oye bonita”, dejó muy claro que se sintió tristemente traicionada por Aco Pérez.

“No me sentí traicionada por ‘El Mago’, me sentí traicionada por Aco que se inventara algo que no era verdad y que lo hiciera por malo para hacerme quedar mal, eso sí me pareció feo de resto no me importa”, concluyó.

Esta noche, Margarita Reyes será testigo del próximo eliminado de la competencia junto a Lina Real y Leonardo Moran ‘Leo Cocinero’.