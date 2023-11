En las últimas semanas la vida de la actriz Marilyn Patiño se ha convertido en todo una pesadilla. Hace unos días la actriz colombiana publicó un conmovedor video en el que confirmaba la muerte de exesposo y padre de sus dos hijos, Héctor Fabián Bonilla Ulloa.

"Hace pocos días nos enteramos de la muerte del papá de mis hijos Héctor Fabián Bonilla Ulloa, él estaba de viaje en la ciudad de Cali, tenía finca ganadera en el Cauca y muy seguramente iba a su tema de la ganadería, estaba con su novia, con la que llevaba 2 años, ella fue la única persona que lo vio con vida debe saber más acerca del asunto”, indicó la actriz el 25 de octubre pasado.

En medio del llanto la actriz explicó que actualmente se encuentra en la ciudad de Miami (EE. UU.) y lamentó lo que le sucedió al padre de sus hijos.

“Lamento mucho lo sucedido, no sé de dónde vino, no sé qué pudo haber pasado, él se encontraba con su amigos, con su novia”, agregó Marilyn Patiño.

Marilyn Patiño vive dura situación económica

Casi dos semanas después de estos hecho, Patiño reapareció en redes sociales para hablar de un anuncio de Facebook que se ha viralizado, en el cual se asegura que ella estaba pidiendo ayuda desde comedor y sala, dado que está durmiendo en el piso en un apartamento que le prestaron en Brickel.

La actriz contó la situación y fue enfática en decir que no le da pena decir que está pasando necesidades: "Una amiga me escribió para preguntarme que si era verdad que estaba pasando necesidades acá y efectivamente sí, estoy durmiendo en un colchoncito en el piso, así estoy. No me da miedo, no me avergüenza decirle al mundo que estoy pasando necesidades".

En ese sentido, dijo que su grave situación es debido a las amenazas que ha recibido tras la muerte de su expareja en Caloto, Cauca, y que le robaron su apartamento.

"Llego a este país amenazada, robada, a empezar de cero, no tengo miedo porque estoy con Dios. Soy una mujer trabajadora, siempre lo he sido, me gusta ganarme el pan, traer todo lo que mi familia necesite. Soy cero perezosa, luchadora, guerrera, estoy para aportar, no me da pereza hacer aseo, siempre he sido una mujer muy ocupada, me he esforzado y superado ¿por qué tengo sentir vergüenza de pasar necesidades? Me robaron mi apartamento, me robaron mis cosas, me amenazaron, me tocó salir y voy a empezar de cero, no me da miedo, no tengo un peso", agregó la muy reconocida actriz.

Finalmente, dijo que todos estos sacrificios los hace por sus hijos por quienes seguirá luchando: "Tengo que sentirme orgullosa de lo que soy. Soy una mujer que evoluciona y supera cualquier adversidad, esto no es nada comparado con lo que me tocó pasar. No le hago daño a nadie, no le quito un peso a nadie. Las amenazas ya están en conocimiento de la ley, tengo una denuncia", concluyó.

El video de Marilyn Patiño

