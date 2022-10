La actriz y comediante mexicana, María Antonieta De las Nieves, más conocida como 'La Chilindrina' en el programa de televisión 'El Chavo del 8' por más de 48 años, nuevamente es el centro de las criticas gracias a unas declaraciones que dio a medios de comunicación de su país sobre la imitación de su icónico personaje.

De las Nieves, inicialmente en la pequeña entrevista se refirió a 'La Chilindrina Huechana', que es interpretada por el peruano Alex Brandon y ha causado sensación en redes sociales, calificándola como "fea y fatal".

Según la artista, su molestia a esta caracterización, se debe principalmente a la sexualización y a una serie de características adultas que le han dado a su personaje.

También lea:

“Imagínate que una 'Chilindrina' se está presentando con cerveza en mano y, además, es un chico que no es chica. Es un chico que se cree la 'Chilindrina'. No, no, está fatal", indicó.

Sin embargo, lo que más le indignó a algunas personas que vieron sus declaraciones, fueron las palabras de "racismo" que usó sobre una imitación de tez morena que también caracteriza a su personaje, pero en este caso es en un programa televisivo.

"Hicieron un concurso donde aparecieron seis chilindrinas blancas y una negra. No tengo nada en contra de los negros; lo que tengo en contra es que me estén imitando con una 'Chilindrina' con la portada de mis fotografías. Yo, precisamente ayer, me fui a registrar todos mis personajes, que me cuestan mucho dinero, trabajo, esfuerzo y más de 50 años de tener una imagen limpia para que estén haciendo este tipo de cosas", explicó.

Puede leer: