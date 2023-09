Video: Aida Victoria y su agresiva reacción cuando de enteró de una infidelidad

Aída Victoria Merlano está siendo parte de las tendencias de redes sociales luego de que se hiciera viral un video de la plataforma de TikTok en el que contaba que una expareja le había sido infiel.

En medio de una entrevista que estaba dando la influencer, contó detalle a detalle su reacción, que para muchos, ha sido un poco graciosa y para otros ha sido la oportunidad perfecta para tildarla de 'tóxica'.

Según el relato de la mujer, ella empezó a sospechar que algo estaba pasando con su pareja, pues tenía comportamiento muy extraños. Incluso, ella quiso reclamarle, pero él negaba todo.

"Muchas le coqueteaban", dijo, mientras aseguraba que según el hombre, seguía muy enamorado de ella mientras las demás lo miraban y lo buscaban.

No obstante, el hombre quiso mostrarle sus redes sociales y aunque de reojo no vio nada extraño, su mirada y su sexto sentido se enfocaron en una particular conversación.

“Mi corazón me dijo que ahí había algo”, señaló Merlano, por lo que decidió pedirle ver ese chat.

Luego de ver esa conversación, notó que efectivamente sus sospechas eran ciertas, el hombre estaba hablando con una mujer, y no precisamente con mensajes muy explícitos sino, por el contrario, al parecer, meran muy románticos.

"Mi psicóloga, dónde estuviste metida todo este tiempo (...) era mejor dicho un romance, quería conocer a sus papás, a los sobrinos. Yo creo que hubiera preferido encontrar una conversación de 'que rico cu** mi amor', pero no", contó.

Al ver esto en el celular de su pareja, quien decía amarla, Aida Victoria tuvo una reacción. “Cuando vi eso, estrellé ese celular contra la pared”.

Sin embargo, recalcó que esta es una versión de ella que ya no existe, es decir, si le pasara una situación similar actualmente, simplemente se iría y no diría más.