[Video] Alejandro Fernández le reclamó a su público en pleno concierto por no cantar sus canciones

Alejandro Fernández, el icónico cantante mexicano conocido como "El Potrillo", continúa cosechando éxitos y manteniendo su posición como una de las figuras más queridas y respetadas en la música ranchera y el entretenimiento en México y en el mundo.

Sin embargo, el cantante ha sido tendencia en redes sociales luego de que en pleno concierto hiciera un fuerte comentario a los asistentes que no cantaban sus canciones.

Durante su presentación, el artista mexicano interactuó son su público, invitándolos a cantar sus canciones, pero en el transcurso de la canción 'Me dediqué a perderte', el cantante no recibió el apoyo que esperar de los asistentes. "¿Van a cantar o no van cantar?", dijo. "Si no yo también me voy a cantar allá (señalando el backstage)", agregó.