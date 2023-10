Video: Alejandro Fernández protagonizó un bochornoso momento en su concierto

Alejandro Fernández, conocido cariñosamente como "El Potrillo", es una figura icónica en la música ranchera mexicana y un artista que ha conquistado el corazón de millones de personas en todo el mundo. Con una carrera que abarca décadas, su voz inconfundible y su estilo único han dejado una huella imborrable en la industria musical.

Sin embargo, en las últimas semanas el mexicano se ha visto envuelto en diferentes polémicas debido a acciones realizadas durante sus presentaciones, que no han sido bien recibidas por sus seguidores.

Durante un concierto en México, 'El Portillo' fue tendencia luego de que 'regañara' a su público por no corear sus canciones: "¿Van a cantar o no van cantar?", dijo. "Si no yo también me voy a cantar allá (señalando el backstage)", agregó.

Como era de esperarse, la acción no cayó en gracia de los asistentes, quienes criticaron la actitud del artista.

Ahora bien, en las últimas horas se volvió a conocer una acción que sigue molestando a los seguidores del cantante, pues en el último concierto, asistentes aseguraron por medio de varios videos que el mexicano se presentó pasado de tragos, acto que ha sido repetitivo.

Según lo dieron a conocer varios medios locales, el artista no cantó las canciones completas, pues puso a su público a corear gran parte de sus éxitos musicales. "Cerraba los ojos y parecía que se estaba quedando dormido", explicaban los presentadores.