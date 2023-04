La reconocida compositora y cantante mexicana, Ana Gabriel, se ha convertido en tendencia en las últimas horas en las redes sociales luego de que mientras hacia una transmisión en vivo con sus seguidores para mostrarles su proceso de maquillaje, se le quedara prendido el celular y todos ellos se dieran cuenta que se molestó con una de sus asistentes.

En la grabación, de cerca de un minuto, se puede apreciar cuando la artista de música romántica y ranchera, muestra su molestia y le llama la atención a la mujer.

"Criada, estas contestando estoy hablándole a la gente. Le estoy hablando a la gente y tu contestas, le estoy diciendo a la gente ahorita regreso, okay me dices tú".

Seguidamente, la mujer intenta justificar su actuación ante la acusación de la cantante y le responde que pensaba que se estaba dirigiendo a ella.

"Yo pensé que me estabas diciendo a mí" (dice la empleada). A lo que le contesta Ana Gabriel "Nomar no te dijo que estoy grabando, que estoy en vivo". No, no lo oí (responde ella). "Malamente no te lo dijo, te tiene que prevenir", concluyó la "Diva de América".

Cabe recordar que la también empresaria, anunció el pasado 25 de febrero durante un concierto en Los Ángeles (EE. UU), que se retirará próximamente de los escenarios después de 48 años de carrera musical.

En ese mismo concierto, la causante causó gran indignación entre los asistentes, al hablar sobre la situación política de varios países de Latinoamérica, cuestión que generó una ola de abucheos hacia la artista.

VEA AQUÍ EL VIDEO