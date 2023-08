Luisa, que siempre se ha mostrado muy activa en redes sociales, nunca había pronunciado algo respecto a estar en una relación, por lo que muchos aseguran que quedaron con el corazón roto al ver que no está soltera.

"Que la lleve a la luna por todos nosotros"; "¿Cómo que tiene novio? joa mani empezó a llover"; "Voy a ver que subió la que me gust…."; "noo muchachos pailas"; "Dios, no te olvides de mi, también quiero"; "Este partido se perdió y por goleada", so algunos de los comentarios.