Video: Así se vivió el concierto de Bad Bunny en Bogotá

El 18, 19 y 20 de noviembre, los seguidores del reguetonero puertorriqueño conocido como Bad Bunny se disfrutaron de inició a fin el show de uno de los artistas considerados como 'el mejor cantante de toda la historia', pues con su gira 'World's Hottest Tour', Benito Antonio Martínez Ocasio ha recorrido varios países del mundo.

Sus últimas fechas hasta el momento han sido Medellín y Bogotá, dos principales ciudades colombianas, que desde meses atrás se vienen preparando para este importante concierto, no obstante, no todo estuvo previamente calculado, pues en la presentación del 20 de noviembre en el Estadio El Campín (Bogotá) varios fans decidieron entrar a la fuerza burlando el esquema de seguridad del evento.

Lee también: Bad Bunny se chifló en Medellín: casi se lleva para un VIP a fan que besó

Pero no todo fue malo, quienes pudieron ingresar al concierto de Bad Bunny en Bogotá disfrutaron del show protagonizado por 'el conejo malo', quien con su reconocidos éxitos 'Tití me preguntó', 'Me Porto Bonito', 'Ojitos lindos' y otras canciones, sintió el amor y apoyo de todos los colombianos y visitantes de otros países que esperaron con ansias el particular evento.

Artistas como DJ Agudelo y el dúo puertorriqueño Jowell & Randy hicieron parte de la fiesta más importante de América como lo dijo el propio Benito, posteriormente, los bailarines y Bad Bunny se adueñaron del escenario, no sin antes dar unas palabras de agradecimiento a todos los asistentes.

De interés: Maluma la emprendió contra sus críticos por su presencia en Qatar

"Gracias a los colombianos por amar mis canciones. Mí música la hago por y para ustedes. Gracias por impulsar mi carrera artística. Los amo" comentó Bad Bunny.

A continuación algunas fotos y videos del concierto de Bad Bunny en Bogotá.