Video | Así se vivió el concierto de Coldplay en Bogotá

La conexión que tiene la banda británica Coldplay con el público colombiano fue reafirmada este viernes con un enérgico concierto lleno de colores, símbolos y mucha música que resonó por cerca de dos horas en el estadio El Campín.

La multitud cantó al unísono con la agrupación que lidera Chris Martin himnos como "Fix you", "Yellow" o "Viva la Vida", así como temas más nuevos como " My Universe", "Higher power" o "Humankind".

Antes de que los británicos salieran a escena, la colombiana Mabiland animó al público con un espectáculo cargado de energía y de crítica ante las injusticias que vive su país.

Luego vino el turno de Camila Cabello, que, en un show marcado por la danza, interpretó algunas de sus canciones más reconocidas como "Havana" o "Señorita" en medio de los aplausos de un público que ya estaba terminando de colmar las tribunas. "Que chimba estar en Bogotá", expresó Cabello y el público respondió con emoción.

Tras la presentación de la artista, las pantallas empezaron a reproducir imágenes sobre conservación medioambiental, mientras los asistentes esperaban con ansias la salida de los británicos.

ENTRADA ENÉRGICA

Desde el primer momento, el ritmo del concierto no se detuvo y la emoción se apoderó del público cuándo empezaron a sonar las notas de piano de "The Scientist".

"Buenas noches y bienvenidos, estamos agradecidos de estar con ustedes", dijo Martin, en un español rústico, que fue aplaudido por la multitud.

LA CANCIÓN Y LAS MÁSCARAS

En un momento en el que el cantante se sentó a tocar el piano y cantar "Up&Up", Martin sorprendió a todos cuando comenzó a cantar el coro de "La Canción", el éxito de Bad Bunny y J Balvin. El público respondió y cantó junto a él ese éxito del reguetón, mientras las manillas seguían alumbrando.

Luego los cuatro miembros de la agrupación se pusieron máscaras y Martin vistió una camiseta que decía "Everyone is an alien somewhere" y cantaron, en lenguaje de señas, "Something just like this".