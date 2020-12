[Video] Billie Eilish presentó el primer avance de su documental

Billie Eilish se ha convertido en una de las artistas juveniles más reconocidas e influyentes de la industria musical actual, gracias a su particular estilo, su distintiva voz, y su irreverente actitud ante los estereotipos sociales que se han impuesto.

La joven ha sorprendido con sus temas, que han sido todo un éxito, y ha catapultado sus ideas en millones de fanáticos, que día a día disfrutan de sus sonidos y melodías. Billie ha logrado marcar una huella artística que, sin duda, será recordada por el público.

Recientemente, la cantante compartió el primer tráiler de su nuevo documental titulado ‘The World's A Little Blurry’, el cual contará la verdadera historia detrás del éxito absoluto que alcanzó la celebridad durante estos años en la música, con tan solo 18 años.

Este proyecto, que llegará a las salas de cine y tendrá premier global en Apple TV+, será estrenado el próximo 26 de febrero y se encargará de profundizar en el crecimiento que ha tenido Billie Eilish con el pasar del tiempo, además de cómo la fama ha llenado la vida de la cantautora.

Este documental está dirigido por R.J. Cutler, y plasmará una mirada distinta de la artista, iniciando en un viaje de tiempo donde se conocerá un poco más de su talento, su intimidad, y la realidad que vivió en cientos de escenarios alrededor del mundo.

Adicional a esto, sus fans podrán ver un poco del proceso creativo que llevaba la joven desde su casa, donde grababa, escribía y componía su álbum ‘When We All Fall Asleep Where Do We Go?’.

Esta producción presentará a Billie, su hermano Finnes O’Connell, Maggie Baird y Patrick O’Connell, además de algunos detalles de su mundo artístico.