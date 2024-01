Video: ¿Cómo será el taller creativo de Camilo?

Recientemente, Camilo visitó Colombia y estuvo como artista invitado al show de Manuel Turizo, juntos compartieron en su natal Montería. Incluso Camilo salió a las calles de Córdoba a comer peto. El artista viajó en compañía de su esposa y sus cuñados, los también cantantes Mau y Ricky.

Camilo se ha ganado un importante espacio en la industria musical, pues su talento y romanticismo lo han llevado a posicionar diferentes sencillos, algunos de los más famosos son: 'Vida de rico', 'El mismo aire', 'Desconocidos', 'Si me dices que sí' y 'Tutu', este último tema lo grabó en solitario y posteriormente sacó un remix junto a su colega y compatriota Shakira.

En un video, Camilo mostró con mucha alegría los avances de su taller creativo, al cual denominó ‘ETC’, en su cuenta de Instagram publicó una historia en la que se ve un espacio en obra negra, allí compartió junto a dos trabajadores, quienes se encargarán de construir el espacio soñado por el artista.

El colombiano inició diciendo que: "Vean les presento a Jorge y Ángel, ellos le están poniendo dignidad al taller creativo, parce. ¿Cómo les parece esto? Hoy vamos a trabajar un montón poniendo esto (muestra los materiales de la obra)".

Tras este comentario, Jorge responde espontáneamente: "No, hoy ya no. Mañana". Camilo no puede ocultar su cara de sorpresa y luego se ríe diciendo: "No, no, esta historia se jodió”. Además, el cantante acompañó el video con el siguiente texto: "¿Cómo les parecen los compas que me conseguí?".

Ante esta publicación, el artista recibió muchos comentarios jocosos de sus seguidores, quienes al igual que el intérprete de 'Por primera vez', se tomaron la situación con humor.