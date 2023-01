[Video] Carmen Villalobos tendría nuevo amor; apareció besando a misterioso hombre

Sin embargo, Villalobos también habría encontrado un nuevo amor, pues hace algunas horas, la cuenta de Instagram de 'Lo Sé Todo Colombia' publicó un video en el que la barranquillera aparece besándose con un hombre en una discoteca de República Dominicana.

Por ahora, no se conoce la identidad del hombre, pero muchas personas en redes sociales celebran que la actriz también encontrara un nuevo amor y dejará de lado su relación pasada.

Algunos de los comentarios de los internautas muestran todo el apoyo a Villalobos por la que sería su nueva pareja. "No se le guarda luto a quien te deja. Es un mandamiento. Ok.", "tiene derecho si Sebastián anda con otra, ahora ella por qué no puede andar con otro", "muy bien por ella felicidades Carmen", son algunos de los mensajes en redes.