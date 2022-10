[Video] Cazzu por poco se desmaya en concierto y dicen que está embarazada de Nodal

Entre agosto de 2020 y febrero de 2022 Christian Nodal y Belinda compartieron un noviazgo que se terminó luego de que ambos se acusaran de todo tipo de cosas, como traiciones e incluso estafas.

Tras su ruptura con Belinda, Nodal empezó a salir con la rapera argentina Cazzu. Al mexicano se le ha visto muy enamorado al lado de la argentina, incluso ha surgido una versión donde se dice que Cazzu estaría embarazada.

Esas versiones se incrementaron esta semana después de que se conociera un video en el que Cazzu casi se desmaya en pleno concierto, lo que algunos fanáticos asociaron con un síntoma del embarazo.

En un concierto en Argentina se le vio agotada y muy pálida, razón por la que pidió una silla para seguir el show, aunque dijo unas palabras para excusarse.

“Cuando han visto una foto mía sentada en una silla en un show. Hoy tengo un día complicado, no estoy perreando ni saltando porque siento que ¡uy! me mareo y es importante terminar el show. Y si me desmayo, no pasa nada. Me voy a despertar, les juro. Esperemos que no porque mañana, viral: ‘La Cazzu desmayada’. ¡No! Me esperan a que yo despierte y terminamos el show”, dijo Cazzu.

A continuación el video de lo sucedido: