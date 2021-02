[Video] Courteney Cox sorprendió con una versión al piano de la canción central de 'Friends'

La actriz estadounidense, Courteney Cox, sorprendió tanto a sus seguidores en Instagram como a los fanáticos de 'Friends' con una versión al piano de 'I’ ll Be There for You', tema central de la famosa serie de televisión.

De este modo, y acompañada por un guitarrista, la celebridad de actualmente 56 años de edad hizo un breve cover de la canción que fue muy aplaudido por sus fanáticos. Hasta el momento el video cuenta con más de un millón y medio de 'Me gusta'.

Sin embargo, no es la primera vez que Cox pone nostálgicos a los seguidores de 'Friends'. En noviembre de 2020, para el 'Día de Acción de gracias', recreó la famosa escena en la que su personaje de 'Mónica Geller' se pone un pavo en la cabeza para bailarle a 'Chandler Bing'.

Aunque Courteney Cox cuenta con una amplia trayectoria cinematográfica que incluye títulos como: 'Ace Ventura, un detective diferente' (1994), 'Scream' (1996), 'The Tripper' (2006), entre otras, el punto más alto de su popularidad lo obtuvo con su participación en 'Friends', serie emitida entre 1994 y 2004.

En la historia, la actriz dio vida a 'Mónica Geller', personaje que se caracterizó por estar obsesionada con el orden y la limpieza, querer mantenerlo todo bajo control y ser la mejor en cualquier cosa que hiciera, pero eso sí, siempre haciéndonos reír con todas sus ocurrencias.

El éxito de la serie ha sido tanto que, 17 años después de emitido su final, HBO Max tiene en desarrollo el rodaje de un episodio especial que reunirá al elenco principal, es decir, que además de Cox también estarán Matt LeBlanc, Jennifer Aniston, Matthew Perry, David Schwimmer y Lisa Kudrow.

Por el momento se desconoce la fecha de estreno del especial, pero Matthew Perry aseguró en su cuenta de Twitter que empezarían a filmar en marzo próximo.