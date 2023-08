El pasado miércoles 9 de agosto Dayana Jaimes García, viuda del desaparecido cantante vallenato Martín Elías, publicó un video en su cuenta de Instagram en el que le respondió a uno de sus seguidores que le sugirió casarse nuevamente y cuestionó su edad.

“Ya se te están notando lo años, Daya ya cásate de nuevo, queremos verte de nuevo así”, opinó el internauta en dicha red social.

Ante el comentario, la comunicadora social y periodista no dudo ni un segundo en responderle al hombre de manera educada e inteligente.

"A ti que me estás escribiendo que se me están notando los años, eso es normal tengo 36 años, tu te vas a envejecer, yo me voy a envejecer, todos nos vamos a envejecer porque esa es la ley de la vida todos vamos para allá. Unos más rápido que otros", indicó Jaimes en un aparte de la grabación.

Jaimes, que suele hacer dinámicas para entablar una relación con sus seguidores de sus redes sociales y resolverles sus dudas sobre su vida, continuó explicando en el video que siempre ha manifestado que quiere tener nuevamente su hogar, pero afirmó que lo hará solo en el tiempo de Dios no en el de ella.

"En mi proyecto de vida siempre estuvo casarme, tener una familia, tener un hogar y gracias a Dios fui bastante bendecida, lo tuve pero por cosas de la vida y destino de Dios enviudé muy joven. Siempre les he dicho que quiero tener mi hogar pero en el tiempo de Dios no en el tiempo mío", concluyó.