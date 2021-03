Video de "no sigan el ejemplo de Venezuela" de Ricardo Montaner es de 2018

Este lunes se ha hecho tendencia un video de Ricardo Montaner en el que invita los colombianos a no seguir "el ejemplo de Venezuela" en las próximas elecciones. La grabación, sin embargo, no es reciente, sino de junio de 2018.

Aunque el video por sí solo da pistas de que no corresponde a 2021 (ni a 2020, pues Montaner decía que había estado en Barranquilla en un concierto y los eventos de ese tipo están suspendidos desde hace más de un año en Colombia), muchos lo tomaron como algo actual, como una advertencia sobre las elecciones presidenciales de 2022. Incluso, publicaron el video junto a la etiqueta #OjoConEl2022.

El propio Ricardo Montaner, este mismo lunes, se refirió al video y aclaró que lo grabó hace tres años: "aunque mis ideas firmes no pasan de moda, no he emitido opinión respecto a lo que viene próximamente".