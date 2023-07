Thalía, la famosa Marimar, reaparece luciendo aterradora delgadez: parece enfermita

El pasado 18 de julio la cantante de 51 años subió un video que dejó a sus seguidores muy preocupados, pues muchos afirmaban que se veía demasiado delgada y enferma.

“Ella siempre ha creído que la belleza siempre está en ser delgada y su obsesión de verse siempre bien, miren lo delgada que se ve y ya está abuelita, luego se le ve en la cara aunque lo oculte","Ya no sabe cómo llamar la atención" y otros que critican su delgadez", "Por favor díganle que ya no es un lola si no una señora por favor", escriben algunas de las personas en la publicación.

En el video se ve a Thalía lueciendo un vestido de baño rosa y bailando la canción de los ‘Hombres G’, ‘Devuélveme a mi chica’, melodía que Thalía saco su propia versión.