Video: El fuerte reencuentro de Alejandro Estrada con Nataly Umaña en La Casa de los Famosos

El duro reencuentro entre Alejandro Estrada y Nataly Umaña

Este domingo los ánimos se encendieron dentro del reality al ser Alejandro más reciente en entrar a la Casa de los Famosos, pues lo que todos esperaban por fin llegó.

A su llegada, miró de reojo a Melfi, luego saludó a los demás participantes para luego llegar donde su esposa.

Allí no tuvo tapujos para demostrar que estaba dolido por las acciones de Umaña en el programa, pero que siempre confió en ella y su relación.

“Siempre confié en nosotros, en nuestra relación. Ante todo, me tocó superar cualquier adversidad. Me tocó por sorpresa que nuestra relación venía muy mal, se pudo hablar antes o después. Esto me lleva a pensar, que siempre en toda relación lo más importante es la honestidad”, dijo el actor.

No obstante, Estrada le dio fin a una relación de 12 años y le entregó el anillo de matrimonio. Asimismo, le dijo que quería que fuera feliz y que disfrutara su nueva época.

“No sabes lo que viene pasando, has dicho que lo nuestro ya no tiene nada, está perfecto. Me vengo a hacer a un lado de tu vida, es una decisión tomada y un ciclo terminado. Retiro todas mis promesas”, continuó.