[Video] El impactante accidente aéreo donde murió el actor Christian Oliver y sus dos pequeñas hijas

De interés: Cine Colombia tira la casa por la ventana con boletas a mitad de precio: estos son los días

El último mensaje de Christian Oliver antes de morir

Luego de conocerse la lamentable noticia, los fanáticos del actor hicieron hincapié en su más reciente publicación en redes sociales, donde compartió una fotografía de un atardecer en la playa.

A esta imagen la acompañó con una descripción que dejó sin palabras a los internautas: "¡Saludos desde algún lugar en el paraíso! En honor a la comunidad y al amor... 2024 ¡aquí vamos!".

Oliver ha dejado su huella en más de 60 programas de televisión y películas. Su participación en "Operación Valquiria", donde compartió escena con la estrella Tom Cruise, es solo un ejemplo de su destacada carrera. Desde sus primeros pasos en la actuación, se le vio en la serie televisiva 'Saved by the Bell: The New Class', así como en la conocida producción 'El club de las niñeras'. No solo eso, sino que también tuvo la oportunidad de compartir pantalla con el icónico George Clooney en la intrigante "Intriga en Berlín" y en la explosiva comedia de acción "Meteoro, la película".