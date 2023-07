[Video] Elianis Garrido reveló que recibió millonarias propuestas indecentes de narcos y políticos

Asimismo, afirmó que ha conocido empresarios que le escriben a su imbox ofreciéndole viajes fuera del país.

“He conocido empresarios con la esposa al lado y después te mandan el imbox que si los acompaño a Miami, que si voy a la casa. ¿A qué? No tenemos nada en común, no somos amigos, no trabajamos, no somos socios. No voy”, dijo.

Estas afirmaciones han generado gran polémica entre muchos internautas, quienes hacen especulaciones sobre quienes podrían ser los que le han hecho estas propuestas.

Pese a esto, la presentadora nunca se refiero en alguien en especial, no dijo algún nombre de un político, empresario o narcotraficante que le haya hecho la propuesta millonaria.