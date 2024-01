¿Qué le pasó a Epa Colombia con su embarazo?

Epa Colombia es una de las exitosas más importantes del país, son su empresa de keratinas ha logrado hacer un gran capital que le ha permitido expandirse por diferentes lugares como: Bogotá, Medellín, Ibagué y Villavicencio.

En la actualidad, Epa Colombia tiene seis meses de embarazo y ha compartido diferentes imágenes de su bebé, sin duda alguna, esta nueva etapa como madre la ha hecho muy feliz y se ha mostrado muy ansiosa con la llegada de su pequeña. Sin embargo, no todo ha sido color de rosa, pues la influencer sufrió un susto, ya que relató que tuvo unas manchas inusuales, que la obligaron a ir al médico.

A través de sus historias de Instagram, Barrera relato que: “Estaba en el médico porque hace mucho tiempo no tenía relaciones y empecé a manchar. O sea, apenas terminamos (que a mí se me ha hecho difícil, que me ha dado miedo) empecé a manchar y comencé a asustarme de una manera increíble”.

Posteriormente, agregó que todo quedó en un susto, pero que deberá suspender su vida sexual, por lo que le dijo a su pareja Karol Samantha: “Espero que puedas entender que solo te daré besitos. Espérame todos estos meses que aún faltan”.