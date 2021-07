[Video] Epa Colombia reveló que tiene esquema de seguridad

Daneidy Barrera, más conocida como Epa Colombia, es una de las jóvenes más famosas en el país gracias a lo que ha logrado con su empresa de tratamientos para alisar el cabello y con los que planea, como ella misma lo afirma, convertirse en una de las empresarias más importantes de Colombia.

En los últimos días, después de haber celebrado junto a sus amigas su cumpleaños en un lujoso hotel, Daneidy ha publicado a través de sus redes sociales que adelanta varios proyectos laborales y entre tanto, sorprendió con su estrategia para protegerse mientras tiene que cumplir sus compromisos.

En un video en el que se en su nueva lujosa camioneta, la joven decidió mostrar el gran esquema de seguridad que mantiene actualmente y dejó sorprendidos a sus seguidores con la gran cantidad de escoltas que cuenta.

“Amiga tú que me estabas preguntando cuántas son las personas que me cuidan, siempre son hartas, a mí antes no me miraba ni el camión de la basura querida, pero yo decidí ser la reina de las keratinas, es que cuando tú eres exitosa te toca cuidarte mi amor”, expresó.