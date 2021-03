[Video] "Evitemos un litigio mayor", la advertencia de Lowe León a Andrea Valdiri

"Desde el día uno siempre he estado dispuesto a responder por mi hija. Desde el día que decidí dar por terminada esta relación, todos y cada uno de los canales de comunicación se me cerraron. Andrea cambió su celular, su mamá me bloqueó de WhatsApp y a su hermana la contacté con el fin de ponerme a disposición en todo lo que necesitaran relacionado con mi hija y su respuesta fue un ‘ok. Gracias’”, empieza detallando el artista.