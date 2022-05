[Video] Excompañera de Shakira dice que "es imposible trabajar con ella"

Recientemente se hizo viral una fuerte declaración en contra de Shakira, en la que una mujer asegura haber vivido una mala experiencia, mientras trabajaba con la cantante.

En una entrevista para un medio de España, Cristina Cárdenas, coordinadora de extras en los rodajes, aseguró que la colombiana tiene algunos comportamientos negativos en medio de las grabaciones, comentando que a “Shakira no se le puede mirar, no se le puede hacer fotos, no le puedes hablar, no te puedes dirigir a ella está prohibidísimo”.

Las acusaciones en contra de la artista continúan “ella es Madonna. Un spot de Shakira, que podría durar cuatro horas por las tomas, tarda diecisiete horas”. Además, Cárdenas añade que desespera a los asistentes “productora, a los directores, a todos”.

Lea también: Reacción de los hijos de Shakira a '

Las revelaciones fueron más contundentes cuando la coordinadora cuenta que en algunas ocasiones, si alguna mujer destaca más que ella la echa de la grabación “Tú no, tu fuera, así señalando con el dedo"

Aparte de esto, la mujer finaliza diciendo que “es imposible trabajar con ella. No quiere ir nadie a rodar con Shakira. La figuración se muere del asco, el equipo se desespera”.