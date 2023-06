Video | Fanático le pegó tremendo susto a Paola Jara: se le metió al baúl de su camioneta

La reconocida cantante de música popular, Paola Jara, publicó en las últimas horas un video a través de una de sus historias de Instagram, en el que relató que le dieron uno de los sustos más grandes que ha tenido por culpa de uno de sus fanáticos.

“El susto más tremendo que me han pegado en un ‘show’. Cuando me subí al carro, después de que terminé, estaba escondido en el baúl del carro para una foto. Casi me mata del susto”.

La cantante que se presentó hace algunas semanas en República Dominicana en los premios Heat 2023, dio a conocer en sus redes sociales al hombre que se le montó a su camioneta sin su permiso, y se escondió en el baúl de la misma.

“Usted cómo se llama, ¿Cómo se metió al baúl?”.

El hombre responde señalando a uno de los trabajadores de la artista, quien desbloqueó el carro intencionalmente y él aprovechó el momento para ingresar en el vehículo.

“No me vuelva a asustar así, oyó”, le dijo la intérprete del éxito “Murió el amor” al seguidor que logró burlar su seguridad por una foto.

El hombre despertó sentimientos de ternura en la cantante antioqueña, ya que padece síndrome de down y no se metió a su vehículo con alguna mala intención, simplemente quería que compartiera su tiempo con él por algunos minutos, tomarse una fotografía con la artista, e invitarla su próximo cumpleaños.

