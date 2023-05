[Video] Giovanny Ayala contó que fue víctima de robo en París: pensé que era solo en Colombia

“No, qué inseguridad aquí, yo pensé que era en Colombia, no más”, dijo decepcionado y molesto frente a la cámara. “Me vine en cicla y vea me robaron la llanta”, señaló. Y añadió “Me tocará irme en Uber, porque qué más”, indicó en el video.

El video ya cuenta con más de 3561 me gusta y los comentarios no se hicieron esperar, algunos dándole apoyo, otros con apuntes graciosos.

De interés: Giovanny Ayala respondió a duras acusaciones sobre violencia contra su expareja

"A mi nunca me han robado en París, porque no he ido",”me la robe y me la robaron esta vida, todo cobra, ahora soy el pagador"; "culpa de Jhonny Rivera", estos fueron algunos de los comentarios que le hicieron al video.