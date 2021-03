[Video] Greeicy y confesión de cuando fue víctima de brujería

Greeicy Rendón se ha convertido en una de las artistas colombianas más famosas de la industria musical actual debido a su talento, su carisma y los temas con los que ha enamorado a millones de personas internacionalmente. La joven sigue avanzando con pasos firmes y marcando una huella con los proyectos que realiza.

En 2017, la caleña concedió una entrevista a un programa nacional donde habló un poco de sus inicios en la música, contó detalles de su vida personal y reveló espeluznantes acontecimientos que ocurrieron en su vida. La intérprete de ‘Los besos’ confesó en aquella época que fue víctima de brujería y atravesó momentos muy difíciles a raíz de esto.

De acuerdo con las declaraciones que dio Rendón en el diálogo con el formato, las personas implicadas en estas prácticas oscuras no querían verla triunfar y alcanzar sus metas por la envidia que sentían por ella. Los malestares internos que estaba viviendo la llevaron a alejarse del canto y el baile, además de analizar si abandonar los proyectos televisivos en los que estaba participando.

En este duro relato, Greeicy habló de lo mucho que sufría por dentro y las constantes ganas que sentía de llorar sin control. En estas declaraciones que dio, la cantante aseguró que llegó a pensar en “suicidarse”, porque las únicas ganas que tenía eran de “morirse”.

La artista recordó que cuando llegaba a distintos lugares terminaba sola y no entendía por qué, sin contar las veces que iba a los camerinos y se metía en espacios vacíos (o huecos) para escuchar música y no tener contacto con nadie.

“En ocasiones me sentaba sin control alguno sobre mi cuerpo y mente. Me levantaba a las cuatro de la mañana a llorar y llorar, pero como cuando uno llora desgarrado. Me sentía muy mal”, dijo la celebridad.

Lina Tejeiro, una de las mejores amigas de la artista, habló sobre este momento tormentoso que vivió Greeicy y enfatizó en que la notaba muy mal en aquella época, además de que su energía era muy distinta a lo que normalmente reflejaba.

Greeicy Rendón afirmó que se percató que esta mala racha en su vida era causada por brujería por el tipo de sueños que tenía, los ruidos que sentía, las depresiones constantes y la desesperación que sentía de no entender qué ocurría.

Al ir donde un espiritista se enteró de que si estaba siendo víctima de brujería por parte de dos personas allegadas a ella. La persona le dio los nombres de dos conocidos de ella y quedó en shock al ver quiénes eran.

“Más que por desespero, fui por curiosidad. Me dice el nombre de la persona y no puede ser…no puede ser que me esté dando el nombre de la persona que yo creo, y además, otra persona que había trabajado hace muchos años conmigo”, relató la artista.

Tras orar y tener fe en contra de estas prácticas oscuras, Rendón afirmó que pudo salir adelante y vencer esta época difícil que atravesaba. De igual forma, no dudó en recordar las veces que se topó con los supuestos responsables de la brujería y las actitudes que tenían cuando se veían.