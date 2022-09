Habla joven que protagonizó video peleando con su novia, y que se colgó de bus de TransMilenio

En redes sociales circuló un video en el que se ve a una pareja teniendo una fuerte discusión en TransMilenio, en la ruta que cubre Ciudad Montes y la Primera de Mayo, allí los dos llamaron la atención por cómo se gritaban.

Lo que se escucha es que la mujer, le grita a quién sería su pareja: "Por qué me tiene que robar a mí, usted me robó a mí". El hombre le responde hablando del celular "mire su bicho ahí".

En principio, parece que está sería una escena de robo, pero una cosa no encajaba. Luego, el joven se cuelga de la puerta del articulado en movimiento, arriesgado su vida, mientras que la mujer llora por él.

Le puede interesar: Alejandra Guzmán se cayó durante concierto y fue evacuada en ambulancia

Lo cierto es que según se ve en el video viral, nadie intervino en lo que parecía al principio de un robo, pero luego se tornó como una discusión de pareja que se salió de control.

A esta historia le faltaba un pedazo, por eso, el muchacho implicado salió en redes sociales a explicar su versión para no quedar como un delincuente.

"Esa china se puso así porqué le quité el celular y le vi una conversación con un muchacho y eso no me gustó. Es que éramos pareja, yo que le iba a quitar. [...] ella se pone a gritar ¿Por qué me roba?, ¿En qué momento la robé gente?", sostuvo el joven que sale en el video.

También puede leer: Daniela Ospina se casó en secreto y a escondidas con el modelo Gabriel Coronel

Esta respuesta tiene que ver con que al principio se decía que él le había robado unos aretes y un dinero, situación que fue desmentida.

Por otro lado, la parte donde se ve al joven colgado en la puerta de Transmilenio, él respondió: "fue un impulso, o sea yo no sé cómo me tiré, solo parecía el hombre araña ¿Qué hombre hace eso?".

En conclusión parece que con esta escena tóxica, quienes eran novios terminaron. Hasta el momento, la joven no ha salido a dar su versión de lo ocurrido.