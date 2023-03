Video: Hija de Mario Yepes encantó a Romeo Santos y le dio tremendo beso en pleno concierto

En medio del concierto, la hija de Yepes se subió al escenario y compartió con Romeo, quien se tomó unas fotos con ella y hasta le cantó al odio la canción 'Un Beso', momento en el que el público se encendió y la joven aprovechó la oportunidad para darle tremendo beso.

El video, que ya tiene más de 3.7 millones de vistas, muestra la emoción de Miranda y de todo el público cuando ocurrió el romántico instante.

"Aún no me la creooo ok ?", escribió en la descripción, a lo que cientos de personas reaccionaron con algunos mensajes como: "Ese es el único beso de un hombre que jamás olvidara en su vida una leyenda Romeo santos", "viste la oportunidad y la tomaste esa es la actitud amiga que bendición", "tu lo hiciste por todas. Que lindo", entre otros.