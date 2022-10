Video inédito de Leandro Díaz contando sus sufrimientos y penas

En la grabación, Leandro reveló otros momentos duros de su vida. Incluso confesó que no tenía ni una cobija para abrigarse del frío.

“Me montaba en el anca de un burro y me iba a bañar, pase mucho frio. Para mí no había abrigo, muchas veces me arropaba con un saco de café, dormía en una ‘trojita’, afirmó.

También aseguró que si tía Erótida le leía novelas y así aprendió a conocer el mundo de una forma distinta.

Lea también: Video | Impresionante cambio de actor que interpretó a Diomedes Díaz en su niñez, ahora aparece en "Leandro Díaz"

“Después que ya crecí, me leyeron muchas novelas, pero cuando estaba muchacho me leyeron una novela que se llamaba La María, de Jorge Isaacs. Una de las mujeres que me leyó bastante era Fanny Zuleta, por tener a las muchachitas cerca me convertí en adivino, pero no para enamorarlas, sino para charlar con ellas”, añadió.

De igual manera, Leandro Díaz agradeció a Dios por permitirle por la virtud que le dio, “porque además de ser ciego, me permitió ser compositor y quiero dejarles a mis amigos, este recuerdo para cuando muera”, concluyó.