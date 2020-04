El 14 de abril se cumplieron tres años del fatal accidente en el que murió el cantante Martín Elías cuando la camioneta en la que se movilizaba en la parte trasera, perdió el control y terminó volcada al parecer a causa de un bache en la vía de San Onofre en Sucre.

Este martes decenas de personas le realizaron homenajes en redes sociales, entre ellos su hermano Elder Dayan Díaz, quien a través de un En Vivo en Instagram interpretó las canciones más exitosas de Martín Elías, contando una historia detrás de cada canción.

También fue desempolvado un video inédito del artista, grabado apenas un mes antes del accidente, en el cual bromea sobre el día que su padre, el cantante Diomedes Díaz, lo invitó a que interpretaran una canción juntos.

En la grabación, tomada en la finca ‘La Bonita’ en Valledupar, propiedad de Martín Elías, aparece el joven cantante recordando que el día que su papá le pidió grabar juntos, él estaba “asustao” de grabar con ‘El Cacique de la Junta’.

“Me dijo: vamos a grabar y yo ni siquiera sabía que disco era y le pedí a Javi que me dejara escuchar el disco para ver, porque figúrate, yo al lado de mi papá, yo me cag*, y lo puso suavecito, pero cuando iba a terminar la primera estrofa me dijo mi papá: Martín vamos, ven acá a grabar y le dije papi pero es que yo estoy escuchado el disco”, cuenta Martín entre risas.

A lo que afirmó que su padre le dijo: “¿cuál es la vaina de ustedes? No joda, cobran más que uno y que se creen”.

Diomedes bromeaba porque su hijo quería escuchar el disco antes de entrar a grabar.