[Video] ‘Influencer’ denunció que fue víctima de acoso en salida pedagógica del colegio

Mientras sigue relatando lo sucedido, sostiene que la profesora encargada -que era monja-, antes de abandonar el bus les advierte que si los adultos mayores les pedían a las jóvenes que los acompañaran a sus cuartos, que subieran con ellos porque “a los viejitos les gusta decorar sus cuartos” y que si ellas se negaban, tendrían mala calificación en la materia de religión.

En cuanto llegaron al lugar, Alejandra cuenta que uno de los abuelos del ancianato le pidió ayuda. “Un viejito me cogió del brazo y me dijo que lo acompañara a buscar una silla porque él ya no podía caminar. Claramente lo ayudé, pero cuando me iba a ir me dijo que me sentara con él. Me empezó a coger la mano, me daba besos en la mejilla constantemente, me ponía la mano encima de mi pierna y me ponía mi mano sobre su muslo”, expresa.

Lea también: ¡Nueva clienta! Tras polémica, Epa Colombia recibe el apoyo de la mamá de Lina Tejeiro