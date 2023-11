Video intimo de Ana Karina Soto: La presentadora habló por primera vez de lo sucedido

Sin duda alguna uno de los años más fuertes por los que ha tenido que pasar la hermosa presentadora de Norte de Santander, Ana Karina Soto, fue en el 2007 cuando su pareja sentimental del momento filtró un video íntimo en redes sociales, desatando una ola de críticas en contra de la mujer.

La modelo abrió su corazón durante una entrevista para el video podcast 'Vos podés' de la periodista Tatiana Franco, donde reveló detalles hasta el momento desconocido sobre este difícil episodio de su vida.

La cucuteña para esta época era una de las figuras más reconocidas del momento en el mundo del entretenimiento, por lo que el video se viralizó en muy poco tiempo, dejando su intimidad completamente expuesta al público.

Lea también: (Fotos) Natalia Jiménez dio el sí a su manager: la artista se casará con Arnold Hemkes

"Yo me sentí vulnerada y violada porque finalmente si tú no permitiste algo y hacen algo contra ti sin tu consentimiento e invaden tu intimidad de esa manera tú te sientes violada", indicó Soto durante la entrevista.

De igual manera, la presentadora aseguró que su expareja negó de manera tajante su participación en la exposición de las imágenes.

"Yo lo miraba a los ojos y le decía, nunca me pediste permiso, nunca me pediste autorización, nunca entendí por qué lo hizo, primero grabar y después publicar. Entonces, claramente me sentí atacada, humillada, ofendida y ultrajada porque era mi novio de ese momento", añadió.

Asimismo, explicó Soto que la situación se tornó tan difícil que muchas veces pensó que no iba a poder dar la lucha.

Lea más: Ana del Castillo presumió fotos junto a Shakira y Karol G: puro talento colombiano

"Afortunadamente, mis papás, mis hermanos, mis amigas y el canal no permitieron que me derrumbara. Porque yo iba para allá me iba a dejar caer. Tenerse que enfrentar a ese escarnio público fue muy duro. De hecho, todavía me cuesta hablar del tema, debido a todos los procesos que he tenido que pasar", indicó Soto.

"Ese ha sido de los episodios más fuertes que me ha tocado enfrentar en la vida. Tan pronto pasó la publicación del video, yo hablo con el director de ese momento, y Álvaro me dice: 'No te preocupes, no va a pasar nada. Te vamos a apoyar, estamos contigo, no te vamos a exponer'", afirmó la santandereana.

"Después aprendí a perdonar, a soltar y a madurar. Fueron momentos muy duros, muy difíciles, pero que afortunadamente, como todo en la vida pasa", concluyó Ana Karina.