[Video] Isabella Santiago confesó qué piensa de la 'Pupuchurra': encendió la polémica

El reality show 'La Casa de los Famosos' continúa atrapando la atención de los colombianos, quienes se sumergen cada noche en las intrigas y dinámicas de convivencia entre los participantes.

Con el transcurso de los episodios, los televidentes han tenido la oportunidad de conocer más a fondo las personalidades de los famosos, lo que ha dado lugar a la aparición de amores y odios entre los espectadores.

La convivencia las 24 horas del día no es tarea fácil, especialmente cuando los temperamentos de los participantes son tan diversos. Por esta razón, incluso los mismos famosos han decidido nominar a aquellos que consideran más polémicos dentro de la casa.

Lea también: Hijo de Sandra Muñoz llega a La Casa de los Famosos

La actriz Isabella Santiago fue una de las primeras en hacer su elección y nombró a Martha Isabel Bolaños como la figura más controvertida. En una conversación con otros compañeros de la casa, Isabella compartió sus impresiones sobre Marta:

"Creo que la más polémica ha sido Martha Bolaños, realmente Martha ha sido la auténtica sorpresa. Todo lo que la gente pensaba que era Martha está siendo todo lo contrario. La gente la está conociendo, está viendo cómo es, cómo se comporta, cómo piensa, cómo habla. Qué hace, qué no hace, qué le gusta, qué no le gusta, a qué es fiel y qué no."

Continuó expresando su opinión sobre la naturaleza de la controversia dentro del programa.

Lea también: Nataly Umaña inicia semana con mala noticia en La Casa de los Famosos

"En cierto modo, hay otras personas que, a partir de una polémica ofensiva, no están sanas. Porque existe la controversia, estabas hablando de lo que es saludable y lo que es bueno, y hay una controversia que es saludable y una controversia que es buena, y la buena controversia es aquella en la que realmente te concentras."

Finalmente, Isabella concluyó destacando el impacto que Martha ha tenido en la dinámica de la casa y cómo ha sido percibida por el público.

"Entonces, siento que para mí Marta Olaños es la sorpresa y la más polémica de la casa. En realidad, ella es la raíz de todo. Todos a su alrededor y ella en el centro. En un momento, todos quisieron atacar a Marta, y Marta realmente se convirtió en el centro de todo eso. Y eso hizo que la gente conectara con ella, con su historia, y supiera quién es Marta realmente. Y para mí eso es algo controvertido."

Las declaraciones de Isabella Santiago proporcionan un vistazo al impacto de Marta en el programa y subrayan su papel como una figura controversial pero fascinante dentro de "La Casa de los Famosos".