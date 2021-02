[Video] J Balvin, Karol G y Anuel AA estrenan 'Location'

El tema, que nos invita a la fiesta y que no es para nada convencional por su onda tejana, tiene dentro de sus letras términos en inglés e invita a la seducción y el coqueteo.

Por su parte, Karol G la rompió hablando de empoderamiento femenino, destacando frases en la letra como "estamos todas solteras, el amor no es bienvenido. No necesito un hombre, yo misma sola me cuido". Asimismo, la intérprete de temas que la sacaron del estadio como "Bichota". en el 2020, expresó en sus redes sociales que pronto sería su cumpleaños y el lanzamiento de esta nueva canción era su forma de celebrarlo.

Cabe recordar que no es la primera vez que los tres artistas lanzan una colaboración que se convierte en un palazo, pues en el año que pasó uno de los temas más importantes fue 'China', en el que los tres, junto a Daddy Yankee, lograron ser los artistas con una de las colaboraciones más escuchadas. ¿Será 'Location' la colaboración del 2021 más importante del género urbano?

Aunque aún no sabremos eso, si les dejamos aquí el video oficial, que fue dirigido por Colin Tiley y muestra a los artistas en una temática de vaqueros en medio de un desierto en el lejano Oeste de Estados Unidos.