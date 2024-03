El ingreso de Alejandro Estrada a La Casa de los Famosos generó un ambiente tenso en el reality. Tras saludar a los demás participantes, se dirigió hacia su esposa Nataly Umaña, mostrando evidente preocupación por las acciones de Umaña en el programa. Expresó sentirse dolido, aunque siempre confió en su relación.

"Siempre confié en nosotros, en nuestra relación. Ante todo, me tocó superar cualquier adversidad. Me tocó por sorpresa que nuestra relación venía muy mal, se pudo hablar antes o después. Esto me lleva a pensar, que siempre en toda relación lo más importante es la honestidad”, afirmó el actor.

Estrada puso fin a la relación de 12 años y entregó el anillo de matrimonio a la actriz, expresando su deseo de que su expareja fuera feliz y disfrutara su nueva etapa.

"No sabes lo que viene pasando, has dicho que lo nuestro ya no tiene nada, está perfecto. Me vengo a hacer a un lado de tu vida, es una decisión tomada y un ciclo terminado. Retiro todas mis promesas", añadió.

Alejandro Estrada destrozó a Melfi in tocarle un pelo

Pero no se quedó allí, pues antes de salir de la casa decidió darle una cachetada con guante blanco a Miguel Melfi, el nuevo amor de 'la mona', como Estrada se refería a Nataly.

“Antes de salir de la casa, quiero ofrecer disculpas a los padres de Melfi, los padres de este muchacho que salieron en ‘Buen día, Colombia’, diciendo que, si era un chico que, si estaba bien educado, que tenía principios”, comenzó diciendo Estrada.

“De verdad discúlpenme, no es culpa de ustedes es culpa de las emociones que se exacerban dentro del reality, cada uno toma sus decisiones. No estoy de acuerdo, por valores y principios jamás en la vida estaría con una persona casada”, dijo el actor sobre el cantante panameño.