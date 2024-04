[Video] James se salió de casillas: lanzó fuerte amenaza en la Kings League

Mientras James Rodríguez se desempeña en el Sao Paulo y espera ser tenido en cuenta para la Copa Conmebol Libertadores por Thiago Carpini en el debut ante Talleres de Córdoba, el colombiano también sigue de cerca a su equipo, Atlético Parceros de la Kings League de las Américas. James es presidente del club que tiene a Giovanni Moreno y Angellot Caro como protagonistas.

Los últimos resultados de Parceros no han sido los deseados en la Kings League, y por esta razón, ha perdido pisada a los primeros clasificados al Final Four, los Play-Offs de cuartos de final y a los Play-Offs de octavos de final. En su último encuentro, empataron a tres goles ante Peluche Caligari y fue ahí en donde se desató la ira de James por las decisiones arbitrales que le privaron varios penaltis, según el cucuteño.

Y es que, en el desempate desde el punto penal, Peluche Caligari se quedó con el triunfo 1-2 y fue ahí cuando James reaccionó de manera airada enfatizando que dejaron de pitar una mano clara afuera del área, “si quieren que ganen ellos ya está, y que el equipo nuestro no juegue más… si me quieren sacar sáquenme, sigo con mi vida y nada más”.

Se fue negando la situación en el streaming en vivo en donde señaló, “no es justo”. Su compañero en la presidencia, Pelicanger también reaccionó con desagrado por los errores arbitrales, “a mí también sáquenme, estoy mamado, estoy mamado. Si los árbitros quieren ayudar a los favoritos de la liga que no se note tanto. Cómo me vas a decir que eso no era mano. Escuché dizque, le toca primero en la cadera”.

La acción fue revisada en el VAR y se trató de un remate que al parecer pega en la mano del portero de Peluche Caligari afuera del área. Sin embargo, no fue penalizada con infracción como se esperaba. Parceros es décimo en la zona de clasificación, asegurando los Play-Offs de los octavos de final por ahora.