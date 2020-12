[Video] Jarabe de Palo publica video inédito de Pau Donés

Una de las tristes partidas que dejó este 2020, sin duda, fue la del vocalista de la popular agrupación Jarabe de Palo, Pau Donés, que falleció el 9 de junio a sus 53 años, después de una larga batalla contra el cáncer que padecía desde agosto de 2015.

Seis meses después de su partida, la agrupación decidió cumplir uno de los últimos deseos del artista, como también rendir un homenaje póstumo al publicar el videoclip 'Misteriosamente hoy', en el que se ve a Pau pasear por las montañas de Vall d’Aran, Lleida, con su perro, Fideos.

Pau Donés, que ya venía dejando todo preparado para su muerte, un mes antes de morir grabó el video y dejó una nota que lo acompañaba, expresando uno de sus últimos deseos: "Mayo 2020. Vall d’Aran. Lleida. Simplemente me gustaría hacer un video en el que se me vea con mi perro Fideos, juntos paseando por la montaña, retozando sobre la hierba, gozando del cielo infinito, del sol, de la naturaleza que nos rodea, disfrutando del momento sin pensar en nada… simplemente eso, sin más, Fideos, yo y la montaña…conseguir transmitir esa sensación me haría feliz."

El sencillo es la segunda publicación que hace parte del disco 'Tragas o escupes', cuyo primer lanzamiento fue 'Eso que tú me das', la canción con la que el artista dejó un legado de agradecimiento a su público y también a su hija Sara. Dicho sencillo fue grabado tres semanas antes del lanzamiento oficial del disco y ya eran notorios los desgastes físicos de Donés debido a su enfermedad.