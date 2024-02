Video: Jessi Uribe recordó, entre lágrimas, lo difícil de su infancia

Jessi Uribe es uno de los artistas colombianos con gran trayectoria en el país y a nivel internacional, siendo uno de los más escuchados y comentados por sus éxitos musicales y vida personal.

Desde que inició su relación con Paola Jara hace unos años, Jessi Uribe ha estado en el centro de las conversaciones en redes sociales.

Lea además: Rigo está en búsqueda de perdón y Michelle lo sentencia

El duro momento de Jessi Uribe en su infancia

En las últimas horas el cantante de música popular ha dejado aguado a más de un seguidor, tras confesarse en una conversación con Eva Rey que aún tiene un recuerdo muy guardado sobre su infancia.

Al preguntarle por lo que ha conseguido a lo largo de su vida, el cantante de ‘Dulce Pecado’ no pudo contener las lágrimas, pues vino de una vez a su memoria cuando se encontraba en el colegio y no tenía qué comer.

"Le doy gracias a Dios que me hizo olvidar todas las cosas malas que viví de niño", dijo Uribe.

De interés: Violeta Bergonzi y su esposo le dan la bienvenida a su hijo Hernando

Besito por empanada, la estrategia de Jessi Uribe para comer en el colegio

Mientras le contaba a Eva Rey sobre su infancia, el cantante reveló su estrategia para poder comer en el colegio.

Mientras sus compañeros llevaban lonchera, él en el descanso buscaba a las niñas para pedirles un mordisco de su comida. Pero es que se valía de sus encantos físicos para pedirles un bocadito a cambio de besitos.

"En ocasiones asistía al colegio sin haber comido y mientras que los demás niños disfrutaban de sus alimentos. Yo, sin pena y gracias a que soy bonito, algunas niñas se acercaban con sus empanadas, y yo les decía: ‘¿Quieren un besito a cambio de un mordisco?", reveló.

Y es que recordar este momento no le da pena a Jessi Uribe, pues le llena de orgullo todo el progreso que ha tenido durante su carrera y lo que ha logrado con ella.

"Cuando estaba en el colegio, la experiencia no me causaba dolor, pero recuerdo a ese niño y me parece hermoso lo que logró", concluyó.