[Video] Jessica Cediel embobó a muchos al 'perrear' hasta el piso en vestido

Jessica Cediel ha enamorado a todos sus fans con su cuerpazo. En esta ocasión, luego de estar en su país por la salud de su padre, se fue de nuevo a Estados Unidos.

Como buena colombiana decidió bailar al ritmo de Rauw Alejandro con la canción punto 40. Ella llevaba un vestido naranja, con el que dejó loquito a más de uno.

Le puede interesar: Papá de Jessica Cediel, en delicado estado de salud; ella pide oración por él

A sus 40 años, ha demostrado ser una mujer capaz de lograr muchas cosas. Ha descrestado con su talento para bailar y presentar. Y cuando tiene sus apariciones en televisión, todos quedan embobados y hasta quieren estar ahí junto a ella.

Recientemente, se subió a un yate y disfruto de la hermosa vista que tiene Miami. Mostró el cielo, que estaba muy azulado, y por cada uno de los rincones que tiene aquella ciudad norteamericana. Luego demostró los pasos prohibidos y empezó a bailar reguetón y todos los que estaban ahí la animaban para que hiciera haciendo su show.

Movió sus caderas de arriba hacia abajo y luego se volteó para terminar con unos movimientos muy candentes con sus 'pompis'. Los seguidores no pudieron contenerse para escribirle y se fueron de creativos.

Le puede interesar: Video: Jessica Cediel "Se untó de pueblo" y se subió a un SITP: No tenía para el pasaje

"Me encantaaa tu felicidad", "Uy! no Jessica definitivamente eres un mujerón", "Muy guapa y sexy","Amor platónico", "Hermosa", "Sigue siendo muy feliz, te lo mereces", "Felicitaciones amiga te veo muy bien Dios te bendiga", "siempre me contagias con tu felicidad y alegría", Excelente video por más contenidos como estos", entre otros mensajes.