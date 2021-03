[Video] Jessica Cediel se molestó por memes que la relacionan con Pipe Bueno

En varias ocasiones Pipe Bueno y Jessica han dejado en claro que su amor es cosa del pasado. De hecho, recientemente, el cantante y su pareja, Luisa Fernanda W, publicaron un video en su canal de YouTube para aclarar algunas dudas de sus seguidores.

Cuando uno de ellos preguntó si él sentía algo por la presentadora, dejó en claro que ese tema ya era solo parte de su pasado. “Puedo decir y aclarar que evidentemente ya como mujer no hay ese cariño porque si no, a lo mejor, estaríamos juntos, pero ese cariño ya no existe; por el contrario, tengo es un cariño y aprecio por lo que representó en algún momento de mi vida, pero hasta ahí”, dijo en aquel entonces.