El consejo amoroso de Jhonny Rivera a sus seguidores

Jhonny Rivera es un gran apasionado de la música, y parece que esto ya es un tema de familia, pues su hijo Andy Rivera, también es cantante, el joven se dedica al género urbano, sin embargo, esto no ha sido impedimento para que juntos colaboren, pues padre e hijo han lanzado dos exitosos sencillos, el primero fue 'Alguien me gusta', en la cual Jessi Uribe también colaboro. La segunda fue 'Mi decisión', en la que el cantante Sebastián Ayala también participó.

En la actualidad, Rivera tiene una relación amorosa con Jenny López, quien también es cantante. El amor de esta pareja, al principio fue blanco de críticas por su diferencia de edad, puesto que Jhonny es 30 años mayor que ella, ya que él tiene 50 años y la joven 20. Sin embargo, esto no ha sido impedimento para que sigan juntos.

Recientemente, el pereirano ha sido tendencia en las redes sociales, luego de que le diera consejos amorosos a uno de sus seguidores, pues en una dinámica de Instagram, el cantante dejó una caja de preguntas y una persona escribió lo siguiente: "Necesito ayuda, mi novia me es infiel pero lo sigo amando. ¿Qué hago? No quiero dejarla".

Tras esta cuestión, el artista no dudó en responder y lanzó un contundente mensaje: "No hermano, ya tiene que abrirse de ahí... Claro, no quiere dejarla porque está enamorado, pero yo creo que usted se merece una persona que lo respete. Debe abrirse, parce".

Luego de esta publicación, Jhonny recibió cientos de elogios de sus seguidores quienes lo felicitaron por su sabiduría para dar consejos y también elogiaron que incentive al amor propio.