[Video] Karol G llegó de sorpresa a una discoteca en Medellín y enloqueció a todo el mundo

Hace un par de meses la calle Provenza de Medellín se hizo famosa por supuestamente haber inspirado una de las canciones de la cantante de reguetón Karol G, una artista paisa que actualmente atraviesa por el mejor momento de su carrera musical.

Sin lugar a dudas este 2022 estuvo cargado de mucho trabajo para Karol G, pues con su gira 'Strip Love Tour', la colombiana estuvo llena de trabajo, por lo que para el 2023 anunció hará muy pocos conciertos.

En medio de lo que se podría considerar un descanso en la carrera musical de 'La Bichota', Karol G decidió salir de rumba con su amigos en su natal Medellín, una acción que aunque claramente es normal, causó gran furor en el establecimiento elegido por la artista para disfrutar un poco.

Acompañada de Daiky Gamboa y otros amigos cercanos, la cantante perreó hasta más no poder, pero como era de esperarse su presencia en una discoteca no pasó desapercibida, pues cuando los asistentes al lugar la vieron, le pidieron que cantarás sus éxitos, algo a lo que Carolina no se pudo negar.

'Provenza', 'Gatúbela' y 'El Makinon' fueron algunas de las melodías interpretadas por la paisa, clips en donde se le ve derrochando mucho talento y sensualidad.

Al parecer, la fiesta estuvo tan buena, que Karol G aseguró se habían tomado 'hasta el agua de las matas'.

"Nos tomamos hasta el agua de las matas, ¡pero pasamos una retro chimb*! te amo Medallo, como tú nada" escribió en sus redes.

