[Video] Karol G lloró a moco tendido por saber dónde va a cantar en un mes: "no sé, pero me pasó"

En el video se puede observar a Karol G en la mitad de la cancha del Soldier Field donde se presentará el 15 de septiembre, clip en el que aprovechó para mostrar todo lo que había a su alrededor. Posteriormente entre lágrimas, 'La Bichota' indicó que nunca se hubiera imaginado cantar en un lugar que no fuera casa y mucho menos ahí.

"Que cuando en la vida yo me iba a imaginar que iba a estar cantando en lugares así de grandes que no fuera afuera de mi casa... no sé, pero me pasó", dijo muy emocionada la artista paisa.