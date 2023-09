[Video] Karol G y el emotivo momento que vivió con J Balvin en concierto

Karol G y J Balvin, a lo largo de los años, se han consolidado como dos de los artistas del género urbano más importantes en Colombia, pues han logrado llenar grandes escenarios y suelen ser escuchados por millones de personas alrededor del mundo.

Carolina Giraldo Navarro, como es el nombre de pila de Karol G, se encuentra en una gira llamada ‘Mañana será bonito’. En la última fecha se encontraba en el MetLife de Nueva Jersey, donde le llevó una gran sorpresa a todos sus fanáticos.

Los asistentes a este concierto se sorprendieron al ver que Karol G detuvo su presentación para darle una entrada triunfal a J Balvin.

Y es que interprete de ‘Mañana será bonito' no se guardó nada y le dedicó unas emotivas palabras. "Yo lo he admirado mucho porque es de mi casa, de Colombia, lo seguía y yo veía esas cosas increíbles que hacía en el mundo y me daba la impresión de que algún día, si él lo había logrado, yo podía lograrlo también", dijo ‘La Bichota’.

Karol G también confesó que cuando lo conoció le sirvió de inspiración, pues él fue uno de los primeros artistas colombianos que llevó la bandera de Colombia tan lejos en el ámbito musical.

Y es que después de esas palabras tan emotivas, J Balvin quedó conmovido y le agradeció por el gran gesto que tuvo con él.

Después de esto, los artistas colombianos ‘prendieron la fiesta’ con un concierto inolvidable para las más de 82.000 personas que estaban presentes.